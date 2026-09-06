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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل المدارس.. طريقة عمل جبنة مطبوخة بطعم الرومي في البيت

جبنة مطبوخة بطعم الرومي
جبنة مطبوخة بطعم الرومي
هاحر هانئ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جبنة مطبوخة بطعم الرومي فهي من الأطعمة التي يمكنك الأعتماد عليها في لانش بوكس المدرية الخاص بطفلك.

مقادير جبنة مطبوخة بطعم الرومي


● 3 كوب لبن

● 1/8 كيلو جبنة رومي مبشورة

● 1 كوب نشا

● ½ كوب زبدة

● 1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير جبنة مطبوخة بطعم الرومي


يوضع اللبن في إناء على النار
يضاف الملح والجبنة الرومى
يخلط النشا مع القليل من اللبن
يضاف خليط النشا إلى اللبن على النار
تضاف الزبدة ويقلب كل الخليط
يمكن أن يدهن القالب بالزيت
يصب الخليط في القالب
توضع في الثلاجة حتى تتماسك
تقدم وتستخدم .

جبنة مطبوخة بطعم الرومي مقادير جبنة مطبوخة بطعم الرومي طريقة تحضير جبنة مطبوخة بطعم الرومي

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