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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري تغذية تحذر: أدوية التخسيس لا تناسب الجميع

أدوية التخسيس
أدوية التخسيس
شيماء جمال

حذرت استشاري تغذية علاجية، من تناول أدوية التخسيس دون إشراف طبي، مؤكدة أن أدوية التخسيس ليست مناسبة لجميع الأشخاص.

وقالت خلال لقاء عبر قناة "القاهرة والناس"، إن كل دواء له آثار جانبية ونوعية معينة من المرضى لا يمكنهم تناوله، مشيرة إلى أن الطبيب هو المسؤول عن تحديد مدى مناسبة الدواء للمريض واختيار العلاج المناسب له.

وأضافت أن تناول الدواء بناءً على تجربة شخص آخر أو لأن المريض أعجب به يمثل مخاطرة، مؤكدة أن تناول الأدوية دون إشراف طبي يمثل مشكلة خطيرة.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص قد يفقدون حياتهم نتيجة تناول دواء دون إشراف طبي، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب والدواء الذي يصفه للمريض.

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