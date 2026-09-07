محلل أداء: أبو قير للأسمدة ناد شجاع.. وخطورته الوحيدة في الهجمات المرتدة

كشف محمد علاء، محلل الأداء، عن مميزات وعيوب نادي أبو قير للأسمدة قبل مواجهته لنادي الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد علاء، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فريق أبو قير للأسمدة فريق شجاع جدًا، ونجح في تحقيق الفوز على البنك الأهلي».

وأردف قائلًا: «النادي يمتلك أكثر من لاعب سريع في الشق الهجومي، لذلك كان الهجمات المرتدة للفريق خطيرة جدًا».

وأشار علاء إلى أن نادي أبو قير للأسمدة يواجه مشاكل كبيرة جدًا في الصراعات الهوائية لخط دفاعه مع مهاجمي الفرق المنافسة.

وأكد علاء أن خطورة أبو قير للأسمدة كلها تكمن في الهجمات المرتدة فقط.