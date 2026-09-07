الزمالك: تجربة جون إدوارد كانت ناجحة.. وانتهت الأمور بعد استقالته

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن تجربة جون إدوارد مع النادي كانت ناجحة، بعدما تولى مهامه خلال موسم كامل وقدم خلاله إضافة واضحة للفريق.

وأوضح غريب أن إدوارد أدى دوره خلال فترة عمله داخل النادي بصورة جيدة، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين انتهت بشكل هادئ عقب تقدمه باستقالته من منصبه.

وأضاف أن إدارة الزمالك قامت بتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي، وتم إنهاء جميع الأمور المتعلقة برحيله بصورة طبيعية، دون وجود أزمات أو خلافات.