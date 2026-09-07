الزمالك: استبعاد فتوح للإصابة في قدمه وليس بسبب التجديد أو العقاب

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن الحديث عن انتهاء عقد أحمد فتوح مع الفريق لا يجب أن يكون محل التركيز وحده، موضحًا أن هناك عددًا من لاعبي الزمالك الآخرين الذين تنتهي عقودهم أيضًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار غريب خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON Eإلى أن استبعاد فتوح من قائمة الفريق لم يكن لأسباب فنية أو إدارية، وإنما جاء بسبب معاناته من إصابة في القدم، وتحديدًا في أحد أصابع القدم، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع حالة اللاعب وفقًا لرؤية الجهاز الطبي.