10 آلاف متر مكعب مياه يوميًا.. محطة تحلية جديدة لدعم التوسع العمراني والسياحي بمرسى علم

بحث الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر بمدينة مرسى علم، في إطار جهود المحافظة لتأمين الاحتياجات المائية ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني والنشاط السياحي بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، والنائب جبريل عضو مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ المخططات الفنية والدراسات الهندسية الخاصة بإقامة محطة جديدة لتحلية مياه البحر بمرسى علم، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة منظومة المياه، إلى جانب دعم شبكات التوزيع الرئيسية.

معاينة ميدانية لموقع المحطة

وعقب الاجتماع، أجرى محافظ البحر الأحمر معاينة ميدانية للموقع المقترح لإقامة المحطة، للاطلاع على المساحة المخصصة للمشروع ومراجعة إمكانات الربط اللوجستي والميداني بالموقع.

وتستهدف المحافظة من خلال المشروع إنشاء محطة تحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يدعم تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة لمدينة مرسى علم، خاصة مع التوسع العمراني والنشاط السياحي بالقطاع الجنوبي.

ويأتي المشروع في إطار توجه محافظة البحر الأحمر نحو التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وتعزيز مصادر المياه المستدامة، بما يتواكب مع خطط التنمية المستقبلية واحتياجات المدن الساحلية من خدمات ومرافق.