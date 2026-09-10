استرداد 300 متر من أملاك الدولة بالغردقة.. إزالة حظيرة مواشٍ ضمن الموجة الـ30

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة قرار إزالة لتعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة العرب، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتكليفات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، وتعليمات اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة.

وجاءت أعمال الإزالة تنفيذًا للقرار رقم 616 لسنة 2026، حيث تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة تعدٍ على أرض من أملاك الدولة، تمثل في إقامة حوائط من الطوب وسقف خشبي على مساحة 300 متر مربع، واستغلال الموقع كحظيرة للمواشي.

إزالة التعدي بالكامل واسترداد أرض الدولة

ونفذت الأجهزة المختصة قرار الإزالة بالكامل، مع استرداد أرض الدولة وإعادتها إلى حيازة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار أعمال المتابعة الميدانية ورصد أي تعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري والحاسم معها، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها ومنع عودة التعديات أو إقامة مخالفات جديدة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود حي شمال الغردقة لتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لمختلف صور التعدي، بما يسهم في الحفاظ على أملاك الدولة، وفرض سيادة القانون، والارتقاء بالمظهر الحضاري والتنظيمي لمدينة الغردقة.