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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد فايز فرحات: الاقتصاد المصري يسجل قفزات تعكس قدرته على امتصاص الصدمات

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
رحمة سمير

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مصر تشهد مؤشرات إيجابية متلاحقة تعكس صلابة مؤسساتها وقوة اقتصادها، إلى جانب تعاظم مكانتها الإقليمية والدولية من خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها.

وأوضح "فرحات"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاقتصاد المصري سجل قفزات نوعية تدلل على قدرته العالية على امتصاص الصدمات ومواجهة التبعات السلبية للأزمات الدولية والإقليمية؛ حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي ليبلغ نحو 57.214 مليار دولار، مقارنة بنحو 56 مليار دولار في العام السابق، مشيرًا إلى أنه على الصعيد ذاته، تجاوزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج حاجز 47 مليار دولار، وهو رقم استثنائي يحمل دلالات عميقة تتجاوز البعد المادي لتشكل تعبيرًا كميًا عن المواطنة والولاء.

ولفت إلى أن هذه الأرقام القاطعة تفند كل التكهنات السلبية وتؤكد ثقة المصريين في الخارج المطلقة في اقتصاد وطنهم ومؤسساتهم المصرفية رغم التحديات، مشيرًا إلى الدلالات السياسية والاستراتيجية الكبرى لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، مؤكدًا أن الحضور الدولي الكثيف ومشاركة قوى كبرى مثل الولايات المتحدة يعكسان حجم الثقة الدولية في الدولة المصرية وعقيدتها العسكرية.

ولفت إلى أن العقيدة العسكرية للجيش المصري ترتكز على حماية المشروع الوطني والأمن القومي وصون مقدرات الوطن، وهي عقيدة ترفض استخدام القوة لتهديد الأمن الإقليمي، مما عزز من الاحترام الدولي لمصر وسياساتها الخارجية، مؤكدًا أن نجاح الدولة المتكرر في تنظيم عشرات المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى والمتنوعة في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية منذ عام 2014 وحتى اليوم، يبرهن على تطور هائل في القدرات اللوجستية للدولة، ويعد معيارًا رئيسيًا من معايير تصنيف وقوة الدول الحديثة.

وشدد على أن هذه الشواهد المتكاملة سواء على صعيد بناء جيش قوي يحمي استقرار الدولة وأمنها، أو على صعيد الصمود الاقتصادي وتنامي الاحتياطي النقدي تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، مدعومة بوعي أبنائها في الداخل والخارج ومؤسسات وطنية تدير الأزمات بكفاءة واقتدار.

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