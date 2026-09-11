أخبار الوادي الجديد| إحالة واقعة تخصيص 70 فدانا بالخارجة للنيابة العامة.. والمحافظ تتابع جاهزية مدارس الخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تقرر إحالة واقعة تخصيص 70 فدانًا بقرية المنيرة بالخارجة للنيابة العامة.

قررت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة تخصيص وتسليم قطعة أرض زراعية بمساحة 70 فدانًا بقرية المنيرة بمركز الخارجة للنيابة العامة، على خلفية ما تبين من مخالفات لإجراءات التخصيص والاستلام بناءً على ما جاء بمحضر فحص الواقعة.

وأكدت المحافظ أنه لا تهاون في الحفاظ على أراضي الدولة وصون المال العام، والتصدي الحاسم لكافة صور الفساد أو التلاعب أو مخالفة القواعد والقوانين، موجهةً بوقف أي إجراءات بشأن الأرض محل الواقعة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، مشيرةً إلى مواصلة مراجعة كافة الإجراءات والمستندات ومحاضر التسليم والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد والاشتراطات القانونية، مع تحديد المسؤوليات بدقة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة تثبت.

استعدادًا لانطلاق العام الدراسي

محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية عدد من مدارس الخارجة

أجرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية مفاجئة لعدد مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.

وخلال الجولة، تابعت المحافظ الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة المنفذة بمدرستي عبد المجيد الجغيل ومعاذ بن جبل الإبتدائيتين؛ للتأكد من جاهزية الفصول الدراسية والمرافق والخدمات، إلى جانب مراجعة أعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأفنية والمداخل، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة للطلاب والعاملين.

ووجهت المحافظ بدعم مدرسة معاذ بمبردات تهوية لحين الانتهاء من تركيب المراوح و تلافي أي ملاحظات متعلقة بالمرافق بالتنسيق مع الوحدة المحلية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة؛ لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وسرعة تركيب مظلة للطلاب وعازل من للنوافذ لحماية الطلاب من أشعة الشمس.

لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية..

محافظ الوادي الجديد تشهد تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة بمركز حسن حلمي

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فعاليات تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم بمركز الدكتور حسن حلمي بالخارجة، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقامت المحافظ بتوزيع (٣٠) بطاقة خدمات متكاملة للحالات بمركز الخارجة من إجمالي (٧٠) بطاقة وصلت للمحافظة، لافتةً أنه تم توزيع باقي البطاقات على المراكز الأخرى وفقًا للحالات المستحقة، مثمنةً جهود دمج وتمكين ذوي الهمم وتوفير كافّة سبل الدعم لهم، وضمان تمتعهم بكافّة الحقوق التي يكفلها القانون.