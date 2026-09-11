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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بان كيك بصوص المانجو.. بمذاق لا يقاوم

بان كيك بصوص المانجو
بان كيك بصوص المانجو
هاجر هانئ

قدمت الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بان كيك بصوص المانجو، فهو من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها لأطفالك في البيت.

مقادير بان كيك بصوص المانجو


● 1 و1\2 كوب دقيق

● 1 و 3\4 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

● 2 و1\2 ملعقة كبيرة سكر

● رشة ملح

● 1 و1\2 كوب لبن

● 2 و1\2 ملعقة كبيرة زيت

● ملعقة كبيرة زبدة للطهي

للصوص:
● 4 مانجو شرائح
● 2 ملعقة كبيرة ماء
● سكر حسب الرغبة


 

طريقة تحضير بان كيك بصوص المانجو


تخلط جميع مقادير البان كيك جيدا
تطهى أقراص البان كيك في طاسة بها قليل من الزبدة
وتطهى جيدا من الجهتين
وتكرر الخطوة حتى الانتهاء من الكمية
في الخلاط تخلط جميع مقادير الصوص
ويضاف للبان كيك
ويقدم باردا

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