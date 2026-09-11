قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة 2026.. قيادات الجامعات الإفريقية يبحثون مستقبل علوم الرياضة والابتكار
بمشاركة مؤسسة أبو العينين| انطلاق قافلة إيد واحدة بالأقصر.. خدمات طبية وإنسانية بالمجان للأهالي
العراق .. القضاء على عنصرين من داعش في ضربة جوية بمنطقة وادي الشاي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس
دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر
حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 650 طن مخلفات وتراكمات بمراكز ومدن وأحياء الغربية خلال يوم واحد

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ضمن خطة العمل اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين جودة البيئة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات جامعة طنطا 

وأسفرت الأعمال عن رفع إجمالي 650 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات، بواقع 120 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و85 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و60 طنًا بكل من حي ثان طنطا، وحي أول المحلة الكبرى، ومركز ومدينة بسيون، و45 طنًا بمركز ومدينة قطور.

كما شملت الأعمال رفع 40 طنًا بكل من مركز طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة السنطة، إلى جانب 35 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و25 طنًا بحي أول طنطا، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في التعامل المستمر مع بؤر المخلفات والتراكمات ورفعها أولًا بأول.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع تلال واكوام القمامة مناطق سكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

عمر كمال

عمر كمال يشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة

متولي وشفيقة

بعد تتويجه بأفضل عرض.. متولي وشفيقة يمثل مصر في مهرجان ظفار الدولي للمسرح

محمد إمام ومحمود عبد المغني

نجم النجوم .. محمد عادل إمام يدعم محمود عبد المغني برسالة خاصة

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد