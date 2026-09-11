رفع 650 طن مخلفات وتراكمات بمراكز ومدن وأحياء الغربية خلال يوم واحد

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ضمن خطة العمل اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين جودة البيئة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات جامعة طنطا

وأسفرت الأعمال عن رفع إجمالي 650 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات، بواقع 120 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و85 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و60 طنًا بكل من حي ثان طنطا، وحي أول المحلة الكبرى، ومركز ومدينة بسيون، و45 طنًا بمركز ومدينة قطور.

كما شملت الأعمال رفع 40 طنًا بكل من مركز طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة السنطة، إلى جانب 35 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و25 طنًا بحي أول طنطا، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في التعامل المستمر مع بؤر المخلفات والتراكمات ورفعها أولًا بأول.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.