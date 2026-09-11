"المركزي الأوروبي" يلمح لرفع جديد في أسعار الفائدة مواجهةً لمخاطر الطاقة

أشار صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استمر تقلب أسعار الطاقة في تهديد مسار التضخم داخل منطقة اليورو، وذلك في أعقاب رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%.

و أوضح رئيس البنك الاتحادي الألماني يواخيم ناغل، أن المركزي الأوروبي قد يضطر للدخول في منطقة «التشديد النقدي» إذا استمرت ضغوط أسواق الوقود، بينما أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن القرارات القادمة ستعتمد كليًا على البيانات دون التزام مسبق بمسار محدد.

و تتزامن هذه التلميحات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار النفط الخام لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل ورفعت أسعار الغاز الطبيعي لقمم قياسية، مما يهدد بتأثيرات ثانوية على أسعار السلع والمواد الغذائية.

و أظهرت البيانات ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، ما يشير إلى أن الوصول إلى النسبة المستهدفة (2%) يستغرق وقتًا أطول، وسط مخاوف أسواق المال من أن يؤدي الاستمرار في رفع الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وضغط القوة الشرائية للمستهلكين.