رئيس وزراء ماليزيا يتوجه إلى نيودلهي لحضور قمة "بريكس"

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عزمه عقد لقاءات ثنائية مع نظيره الهندي ناريندرا مودي وعدد من القادة الآخرين على هامش مشاركته في القمة الثامنة عشرة لتجمع "بريكس" التي تستضيفها الهند على مدار الغد وبعد غد.

وقال إبراهيم - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم /الجمعة/ - إنه غادر البلاد على رأس وفد ماليزي متجها إلى نيودلهي لحضور القمة الـ18 لقادة بريكس، مضيفا أنه من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ورؤساء كل من روسيا وإيران وكازاخستان.

وأشار إلى أن جدول الزيارة يتضمن أيضا الاجتماع بمفتي الهند في ولاية "كيرالا" لتبادل وجهات النظر بشأن تنمية المجتمع والتعليم والشئون الدينية.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أنه عقب اختتام زيارته إلى الهند، فمن المنتظر أن يتوجه إلى ماليه عاصمة جمهورية المالديف، في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة من رئيس جزر المالديف محمد مويزو.

وتنطلق غدًا السبت في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال القمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة "بريكس"، حيث يناقش قادة المجموعة قضايا الحوكمة العالمية والعمل متعدد الأطراف والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن الغذائي وأمن الطاقة والصحة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وسلاسل التوريد الحيوية، كما تتناول القمة التطورات العالمية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك الصراعات الدولية والاضطرابات التي تؤثر على طرق التجارة والطاقة العالمية.

وتضم المجموعة في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قبل أن تتوسع في عام 2024 لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وانضمت إندونيسيا إلى المجموعة العام الماضي.. وتعد ماليزيا من بين الدول الشريكة للمجموعة.