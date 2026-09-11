"الخارجية النيبالية": تكلفة إعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية قد تصل إلى 4.78 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية النيبالية اليوم /الجمعة/ أن تكلفة إعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المناطق الحدودية للبلاد مع منطقة "التبت" الصينية الشهر الماضي قد تصل إلى 4.78 مليار دولار أمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النيبالية لوك بهادور شيتري - في تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - إن "التكلفة الإجمالية التقديرية لإعادة الإعمار تبلغ نحو 4.78 مليار دولار أمريكي".

وأضاف أن هناك حاجة إلى 57.67 مليون دولار أمريكي تقريبا من إجمالي التكلفة لإعادة الإعمار والتعافي قصيرين الأجل على مدار الستة أشهر المقبلة، فيما يتطلب إعادة الإعمار طويل الأجل حوالي 4.71 مليار دولار.

وأشار شيتري إلى أنه "بالنظر إلى حجم الدمار ونطاقه، فإن الحكومة تجري تقييما شاملا لاحتياجات ما بعد الكارثة لتحديد الحجم الكامل للخسائر والأضرار ومتطلبات التعافي وإعادة البناء والإعمار".

وأكد قادة نيبال - الدولة الواقعة في قلب جبال الهيمالايا - في وقت سابق، أن البلاد تحتاج إلى دعم دولي طويل الأمد للتكييف مع البيئة الجبلية التي تشهد تغييرا سريعا.

وتسببت كارثة الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن انهيار جليدي وتدفق للركام والتي ضربت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي في مصرع أكثر من 1400 شخص، علاوة على فقدان نحو 5600 آخرين.

وعلى الرغم من أن السبب الرئيسي وراء حدوث الانهيار الجليدي لم يتضح، فإن تغير المناخ يتسبب في ذوبان الأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم؛ مما يزيد من مخاطر وقوع مثل هذه الكوارث.