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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 39 رحلة دولية اليوم.. تدفق سياحي قوي من الأسواق الأوروبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 39 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وعلى متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في ظل استمرار حركة الوصول السياحي إلى مدينة مرسى علم.

وتشهد صالات الوصول بالمطار حالة من النشاط مع تتابع الرحلات الوافدة، وسط استعدادات مكثفة لإنهاء إجراءات وصول السائحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة والمناطق المحيطة.

وتواصل المنشآت السياحية بمرسى علم استقبال الوفود القادمة من الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع الإقبال على المدينة لما تتمتع به من شواطئ مميزة ومواقع للغوص والأنشطة البحرية، إلى جانب طبيعتها الخلابة وتنوع المقومات السياحية.

وتعكس أعداد الرحلات الوافدة استمرار الطلب على المقصد السياحي بمرسى علم، مع تواصل الموسم السياحي وتدفق أعداد كبيرة من السائحين، بما يدعم معدلات الإشغال بالفنادق والمنتجعات وينعش مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة مرسى علم الدولي مرسى علم

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