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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرة مدرسة السادات بالمحلة : لم أعلم بتصوير اعتذار الطالب واعترضت على نشر فيديو المعلمة

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة
مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة
الغربية أحمد علي

أكدت هالة قنديل مديرة مدرسة السادات التابعة للإدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية اليوم في تصريحات صحفية أنها فوجئت بنشر فيديو حول واقعة اعتذار طالب وولي أمره عبر السوشيال ميديا لافتة بقولها "لم أعلم بتصوير اعتذار الطالب واعتراضي كان على نشر وتصوير فيديو للمعلمة الزميلة" .

أول تصريح من مديرة مدرسة 

واضافت "قنديل" بقولها: "المعلمة كانت ستلجأ للاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ضد الطالب كونه صور فيديو خاص لها داخل الفصل الدراسي بالمدرسة" .

قنديل:"كل الطلاب ولادي "


وقالت هالة قنديل مديرة مدرسة السادات الثانوية  : "كل الطلاب ولادي واعتذار المخطىء واجب داخل حرم التعليم"

وتابعت قائلة: "فقدت أبنائي لظروف صحية خاصة فعوضني الله بأبنائي في كل فصول المدرسة " .

تحرك تنفيذي عاجل 

وكانت مدرسة السادات التابعة للإدارة شرق المحلة التعليمية في محافظة الغربية شهدت واقعة اعتذار طالب وولي أمره عقب قرار فصله أسبوعا بساحة فناء طابور المدرسة لارتكابه واقعة تصوير أحدي معلمات خلسه مقطع فيديو و بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي الأمر الذي لاقي رواج كبير ورود أفعال واسعة من جهه الأسر والعائلات عبر السوشيال ميديا.

تعليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو مصور للاعتذار للطالب وولي الأمر عبر جروبات السوشيال ميديا الذين أشادوا بكون الاعتذار عن الخطأ هو أسلوب تربوي إيجابي .

تحقيق عاجل 

الجدير بالذكر أن المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أصدر توجيهات العاجلة بالتحقيق في واقعة فصل الطالب أسبوعا علي خلفية ارتكاب فعل غير أخلاقي بتصويره المعلمه بواسطة هاتفه المحمول وبثه عبر منصة التيك اوك والسوشيال ميديا.

اخبار محافظة الغربية مدير مدرسة السادات المحلة الطلاب ولادي اعتذار ولي الأمر والطالب

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