خالد جاد الله يكشف كواليس ما حدث بين ربيع ياسين وأسامة حسن في الاستوديو

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن أسامة حسن نجم الزمالك السابق لم يقصد اهانة الأهلي مشيرا إلى أن أزمة البلدوزر بسبب ضغوطات.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كنت متواجد في الاستوديو أثناء واقعة ربيع ياسين وأسامة حسن، وهو انفعل بسبب مقاطعة أسامة له وحس إن أسامة بيقلل من الأهلي".

وأضاف: "أسامة حسن في الفاصل أكد أنه لا يقصد أنه يقلل أو يهين الأهلي، وربيع ياسين من الناس المحترمة والمهذبة، وما حدث ممكن يكون نتيجة ضغوط من شيء قبل الحلقة".

إيقاف برنامج البلدوزر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، باستدعاء الممثل القانوني لقناة “الشمس”.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "البلدوزر" تقديم الكابتن مجدي عبد الغني، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بمنع منع ظهور الكابتن ربيع ياسين، والكابتن أسامة حسن، وذلك لحين انتهاء تحقيقات المجلس بشأن ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات بحلقة البرنامج المذاعة بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦.