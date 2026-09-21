قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقمنة في المحاكم.. تحديات تواجه المحامين قبل تطبيق المنظومة الجديدة| فيديو
بدون أعطال مخفية.. خطوات سرية لفحص اللابتوب قبل ما تدفع
صراع في النيل.. قائد قارب يروي لحظة مقتل شاب في مشاجرة مصر القديمة.. خاص
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات في الضفة.. وإجرام مستمر للمستوطنين
ماذا يحدث لأسعار السلع الغذائية؟.. توقعات بتحركات محدودة خلال الفترة المقبلة
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل: توسيع التعاون الدولي وتطوير التدريب لتعزيز السلامة المهنية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والذي يضم في تشكيله ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز المشاركة والتنسيق بين الجهات المعنية بملفات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض رضا العربي، المشرف على "المركز"، أبرز الأنشطة خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من برامج ومشروعات في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهود "المركز" في تطوير خدماته وتعزيز دوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر في بيئات العمل.

ووجه وزير العمل بضرورة تكثيف جهود المركز في توسيع مجالات التعاون مع الجهات والمؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، ونشر ثقافة الوقاية والحد من مخاطر بيئة العمل.

وأسفر الاجتماع عن 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية، تضمنت: إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير المركز، تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل..وتوسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية الناجحة في مجالات السلامة والصحة المهنية...وتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التي يقدمها المركز، وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع العمل على تحديث المحتوى التدريبي وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية..والتوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت، بما يساعد على اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات...و

إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على ثقافة الوقاية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية العامل وتحسين بيئة العمل...وتعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة تطوير منظومة إلكترونية تتيح تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا، بما ييسر حصول المنشآت على خدمات المركز...وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات والتدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار..وتعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع..وإعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات واضحة لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة..ومتابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن ما تم إنجازه ومعدلات التنفيذ والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها..

وفي ختام الاجتماع أكد وزير العمل أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من مفهوم التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بما يحقق بيئات عمل أكثر أمانًا، ويدعم تنافسية سوق العمل المصري، مع الاستمرار في العمل على مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة…

وزير العمل وزارة العمل التدريب المهني السلامة والصحة المهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الأيتام

ما معنى قوله تعالى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾؟ دار الإفتاء تجيب

الدكتورة إيمان الشال

عميدة طب بنات الأزهر: المرحلة الجامعية تبني الشخصية وتثقل المهارات

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: عظمة النبي لم تكن فيما يملك بل اخذت الأشياء قيمتها وشرفها منه

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد