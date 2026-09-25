محافظ الوادي الجديد تتفقد بدء تنفيذ مبادرة حدائق الأنشطة المفتوحة بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم نموذجًا لمبادرة المحافظة لإنشاء " حدائق الأنشطة المفتوحة" بحي التعمير بمدينة الخارجة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير متنفس ترفيهي وخدمي للمواطنين، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس أحمد حسن ممثل مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ، أن النموذج الجاري تنفيذه يأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة الرقعة الخضراء، حيث تم البدء في تنفيذ أول 3 نماذج للحدائق بأحياء المدينة تمهيداً لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، ضمن 11 موقعًا مخصصًا للمشروع بمساحات مختلفة، تمهيدًا لتعميم التجربة والاستفادة من المواقع غير المستغلة بما يحقق أفضل عائد خدمي ومجتمعي.

وتضم الحدائق مسطحات خضراء وجلسات ديكورية مفتوحة لخدمة المواطنين ومنطقة مخصصة للأنشطة الرياضية المفتوحة فضلًا عن منطقة ألعاب أطفال.