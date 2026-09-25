رئيسة وزراء إيطاليا: يجب التعاون بين أوروبا والخليج أكثر من أي وقت مضى

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ‘ن الوضع الراهن مع استمرار إغلاق مضيق "هرمز"، وظهور جبهة جديدة من عدم الاستقرار عند باب المندب، يظهر أن أوروبا والخليج يجمعهما قواسم مشتركة أكثر مما كان يعتقد سابقا.

وأوضحت ميلوني، في رسالة مصورة بمنتدي "أوروبا والخليج"، الذي عقد في نيويورك، ونشرتها رئاسة الوزراء الإيطالية اليوم الجمعة- أن الازدهار المشترك يعتمد على سلام دائم، وتجارة حرة، وروابط آمنة، وممرات ملاحية مشتركة وضرورة حرية الملاحة، دون رسوم أو قيود عشوائية.. مؤكدة ضرورة العمل معا بشكل أوثق من أي وقت مضي.

ولفتت إلى أن الحكومة الإيطالية سعت إلى تحقيق هذا الهدف منذ توليها السلطة، وحققت إنجازات بارزة في هذا المسعى.

وأعربت عن أملها في أن يؤكد هذا الاجتماع مجددا على استعداد أوروبا والخليج لتحمل مسؤولية أكبر تجاه أمن شعوبنا وتنميتها ورفاهيتها.