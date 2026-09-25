دول الاتحاد الأوروبي تتفق على شروط تخصيص 6.6 مليار يورو لأوكرانيا من مرفق السلام

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على شروط تخصيص 6.6 مليار يورو لأوكرانيا من "مرفق السلام الأوروبي"، على أن يتخذ وزراء دفاع الدول الأعضاء القرار النهائي بشأن تخصيص الأموال خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن 900 مليون يورو ستخصص لبعثة المساعدة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، فيما سيخصص مليار يورو لتمويل عمليات شراء مشتركة جديدة للمعدات.

وأضافت أن المبلغ المتبقي، وقدره 4.7 مليار يورو، سيستخدم لتعويض الدول الأعضاء عن التكاليف التي تكبدتها، مشيرة إلى أن بعض هذه الدول أعلنت بالفعل اعتزامها إعادة توجيه حصتها لتلبية احتياجات أوكرانيا.

ولا تزال كيفية توزيع مبلغ 4.7 مليار يورو بين الدول الأعضاء، وكذلك حجم المبلغ الذي سيتم تحويله فعليا إلى أوكرانيا، قيد البحث. وكانت المجر قد رفعت في وقت سابق اعتراضها على تخصيص المبلغ البالغ 6.6 مليار يورو، فيما قالت ألمانيا إن الأموال ينبغي تحويلها بالكامل إلى أوكرانيا، وهو موقف لا تؤيده جميع دول الاتحاد الأوروبي.