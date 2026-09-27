قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل «تن» في بلجيكا: إقامة ندوة عن علم المصريات داخل المتحف الملكي «حدث استثنائي»
‏إعلام أوكراني: سلسلة هجمات روسية تستهدف مدينة أوديسا الساحلية
اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي
علاء إبراهيم: طبيعي أن يُدافع الأهلي عن «الشناوي».. وحسام حسن دخل في أزمات عديدة قبل مباراة أنجولا
معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي
الزمالك يُقرّر تصعيد محمد أسامة وناشئين آخرين أمام «زد» في كأس عاصمة مصر
أذكار الصباح والمساء مكتوبة .. كرّرها بالأعداد الواردة
هشام حنفي: لم يُعجبنِ أداء مصر أمام أنجولا.. وتغيير محمد صلاح منح المنافس أريحية
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بشارع الجمهورية في سوهاج
مشاكل وسلبيات .. عمرو أنور: حسام حسن حاليًا بيكسب عداوات مع لاعبي منتخب مصر فقط
«ترامب» يلغي معايير «بايدن» بشأن وقود السيارات.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حدث علمي مهم.. سفير مصر في بلجيكا: مؤتمر علم المصريات يكشف أحدث الدراسات والاكتشافات

علم المصريات
علم المصريات
رحمة سمير

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، إن افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية الملكية لعلوم المصريات في بلجيكا، بمقر المتحف الملكي، يمثل حدثا علميا مهما يجمع المتخصصين والباحثين في مجال علم المصريات.


وأوضح السفير أحمد أبو زيد في تصريحات خاصة للإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الجمعية الملكية لعلوم المصريات ترتبط بتاريخ طويل باهتمام بلجيكا بالحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن الجمعية تأسست منذ فترة طويلة، بالتزامن مع زيارة الملكة إليزابيث إلى مصر واهتمامها بالاكتشافات الأثرية وعلم المصريات.
وأضاف أن المؤتمر يعقد بصورة سنوية، ويشارك فيه باحثون ومتخصصون في علوم المصريات من مراكز البحث والمتاحف والجمعيات العلمية البلجيكية، لعرض أحدث ما توصلوا إليه من دراسات وأبحاث.
وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تتناول دراسات وأبحاثا جديدة تتعلق بعدد من المواقع الأثرية المصرية، من بينها مناطق كوم أمبو ومعبد دندرة ومنطقة الجيزة، إلى جانب الكشف عن اكتشافات جديدة ومحاولات لفك رموز ونصوص أثرية.
وأكد سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، أن استضافة المؤتمر داخل مقر المتحف الملكي التاريخي تعكس أهمية الحدث العلمي، لافتا إلى سعادة الجانب المصري بتنظيم هذا النشاط الذي يجمع المتخصصين في علوم المصريات.
وشدد على أن الأبحاث والاكتشافات الجديدة في مجال علوم المصريات لا تقتصر أهميتها على الجانب العلمي والأكاديمي فقط، وإنما تسهم أيضا في تعزيز فضول الإنسان ورغبته في المعرفة والتعرف على الحضارات والبلدان التي يسمع عنها.
وأشار إلى أن كل بحث أو اكتشاف جديد في علوم المصريات يمثل دعوة إلى مزيد من البحث والمعرفة، ويفتح المجال أمام الجمهور للتعرف بصورة أعمق على تاريخ مصر وحضارتها القديمة.

ببلجيكا سفير مصر ببلجيكا والاكتشافات شأت الديهي علم المصريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

سعر الذهب

أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم .. تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.. والوعظ يناقش خطة العمل الدعوي ويؤكد أهمية العلم والمعرفة

مستشفي بني سويف التخصصي

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص مُتأثرين بإصابتهم في حادث مروري ببني سويف

إصلاح كسر ماسورة مياه

إصلاح كسر ماسورة مياه 8 بوصة بكورنيش النيل شمال المنيا

بالصور

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد