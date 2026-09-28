«أنغام من الحضارة المصرية» فعالية بـ متحف إيمحتب لـ 30 طفلاً من ذوي الإعاقة

نظم متحف إيمحتب فعالية تحت عنوان "أنغام من الحضارة المصرية"، بمشاركة 30 طفل من ذوى الإعاقة الذهنية، احتفالاً باليوم العالمي للموسيقي، جاء ذلك فى إطار الدور الثقافى والتوعوي للمتحف.

أوضحت إدارة متحف إيمحتب، أن الفاعلية تضمنت ورشة تعريفية عن المتحف وإهميته ودوره فى حفظ التراث المصرى، بالإضافة إلى ورشة حكى عن الآلآت الموسيقية فى مصر القديمة واستخداماتها، وورشة تلوين للآلات الموسيقية.

متحف إيمحتب

ويعود إنشاء متحف ايمحتب إلى عام 1997، وتم افتتاحه لأول مرة في أبريل 2006، ثم غُلق في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير، وأُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

ويقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة، ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى شخصيات ملكية شهيرة، أبرزها الملك أوناس.

ويحتوي متحف إيمحتب ست قاعات تتضمن 289 قطعة أثرية، تشمل تماثيل وتوابيت وعناصر معمارية وأثرية من حفائر منطقةً سقارة،وذلك وفقا لما نشره المتحف على صفحاتة على السوشيال ميديا.

ويذكر أن المتحف سُمي على اسم المهندس المعماري العظيم إيمحتب، مهندس الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في الدولة القديمة (حوالي 2650 ق.م)، والمسؤول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ، وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.