متحف إيمحتب يحتفل بـ اليوم العالمي للموسيقي

نظم متحف إيمحتب بسقارة، فعالية تحت عنوان "حياتنا نغم" بمناسبة اليوم العالمي للموسيقي، بحضور 20 طفلاُ للمشاركة في حزمة من الورش الفنية والثقافية، تضمنت التعريف بالتراث الموسيقي في مصر القديمة، بالإضافة إلى استعراض تطور الآلآت الموسيقية من القديم إلى الحديث.

أوضحت إدارة متحف إيمحتب، أن الفاعلية تضمنت ورشة حكى عن إيمحتب وجولة إرشادية داخل المتحف، بالإضافة إلى ورشة حكى عن أهمية الموسيقي لدى المصري القديم وورشة تلوين لآلتي الهارب والناي.

متحف ايمحتب



ويعود إنشاء متحف ايمحتب إلى عام 1997، وتم افتتاحه لأول مرة في أبريل 2006، ثم غُلق في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير، وأُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

ويقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة، ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى شخصيات ملكية شهيرة، أبرزها الملك أوناس.

ويحتوي متحف إيمحتب ست قاعات تتضمن 289 قطعة أثرية، تشمل تماثيل وتوابيت وعناصر معمارية وأثرية من حفائر منطقةً سقارة،وذلك وفقا لما نشره المتحف على صفحاتة على السوشيال ميديا.

ويذكر أن المتحف سُمي على اسم المهندس المعماري العظيم إيمحتب، مهندس الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في الدولة القديمة (حوالي 2650 ق.م)، والمسؤول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ، وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.

