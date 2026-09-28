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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: مضيق هرمز تحول إلى ورقة ضغط رئيسية في مسار التصعيد

مضيق هرمز
مضيق هرمز
شيماء جمال

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن دول الخليج العربي والمنطقة العربية تنظر إلى التصعيد بين أمريكا وإيران من خلال بعدين رئيسيين، هما البعد الأمني والبعد الاقتصادي.

وأضاف في مداخلة عبر شاشة فضائية إكسترا نيوز، أنّ البعد الأمني شهد تهديدات مباشرة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إطلاق مسيّرات وصواريخ باليستية، إلى جانب استهداف دول أخرى مثل العراق والأردن، مشيرًا إلى أن المسار الأمني كان محتدمًا في إطار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.


وأضاف أن المسار الاقتصادي استخدمته إيران بعد الحرب، وليس في بدايتها، من خلال التلويح بمضيق هرمز، ثم استخدام هذه الورقة بصورة كاملة، عبر التأكيد أن السفن التي تعبر المضيق يجب أن تكون موضع ترحيب من إيران أو تسعى إلى إقامة علاقة إيجابية معها.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تغيير مسار الحرب، موضحًا أن الحرب بدأت على خلفية المسار النووي ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بينما تراجعت المسألة النووية حاليًا مقابل تقدم ملف مضيق هرمز.


وأوضح إسماعيل أن الجانب التفاوضي يبحث حاليًا في مسألة فتح أو إغلاق مضيق هرمز، وأزمة الطاقة العالمية ومسارات الملاحة، بدلًا من التركيز على حجم اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران أو مستويات تخصيب اليورانيوم التي تتراوح بين 60 و70%، وهي الملفات التي كانت في صدارة أسباب الحرب.


وحول التكلفة التي تتحملها دول المنطقة جراء استمرار التصعيد، قال إسماعيل إن التكلفة كبيرة جدًا وتمتد إلى أبعاد متعددة، موضحًا أن نحو 20 مليون برميل من النفط كانت تمر عبر مضيق هرمز، بينما تتحدث الأرقام حاليًا عن مرور ما بين 3 و4 ملايين برميل، في مقابل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثت عن وصول الرقم إلى 15 مليون برميل.

وتابع، أن أزمة الطاقة تظهر في أوروبا والعالم العربي والولايات المتحدة، مشيرًا إلى ارتفاع سعر جالون السولار من دولار إلى دولارين ثم إلى 6.5 دولار، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم التداعيات الاقتصادية للتصعيد.

مضيق هرمز هرمز دول الخليج أمريكا إيران أزمة الطاقة ترامب

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