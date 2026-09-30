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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

%40 من التمويلات للصناعة.. جهاز تنمية المشروعات يكشف استراتيجية دعم القطاع الخاص

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مصطفى حسن الرئيس التنفيذي للجهاز و يرافقه محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

حيث تم عرض  استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى بحث آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية، ومساندة المشروعات، خاصة في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.

وعقدت الجمعية برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعها الذي نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجمعية برئاسة المهندس حسن الشافعي، مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لبحث دعم القطاع الخاص في التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، إلى جانب بحث آليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز آلياته كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار مصطفى حسن إلى ان الجهاز  يستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية التي يقدمها لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر في إطار الدور الهام الذي يقوم به الجهاز في دعم قطاع المشروعات وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة. مع التركيز علي القطاع الصناعي والإنتاجي. 

وأضاف حسن أن استراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ودعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وأشار إلي اهتمام الجهاز في المرحلة القادمة بتقديم دعمًا فنيًا مخصصًا لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على التوسع وتحسين كفاءتها، إلى جانب تأهيل الشركات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية.

وأضاف حسن الي  أن الجهاز يركز على تطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على تحسين عمليات التشغيل وزيادة كفاءتها.

ومن جانبه، قال محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي ان المشروعات الصناعية حصلت  على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرا وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة في تمكين المنتجات المحلية.

وأكد مدحت أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2,500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومنها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

يعمل الجهاز الان علي تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، وزيادة قدرتها التنافسية، والاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.

و قد استعرض الاجتماع عدد من المحاور في مقدمتها  كيفية مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية.

و بروتوكول التعاون المشترك بين الجهاز ومركز تحديث الصناعة لتشجيع الصناعات المغذية، وسلاسل الإمداد ودراسة آلية التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة لتلك الصناعات.

و بحث سبل التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية وأثر ذلك على الإقتصاد الوطني  .

جمعية رجال الأعمال المصريين وفدا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جمعية رجال الأعمال المصريين وفدا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة جمعية رجال الأعمال المصريين تقنيات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مركز تحديث الصناعة

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