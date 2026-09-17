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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز تنمية المشروعات بالشرقية يمول 643 مشروعا ويوفر 4368 فرصة عمل

مشروع
مشروع
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حرص المحافظة على دعم جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الجهات الداعمة لتمكين الشباب اقتصاديا، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أهمية التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار والعمل الحر.

وأوضح وائل حامد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الفرع واصل خلال الأشهر الثمانية الماضية تقديم خدماته التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المشروعات والشباب الراغبين في بدء مشروعات جديدة، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر بالمحافظة.

وأشار مدير فرع الجهاز إلى أن الفرع قام بتمويل 643 مشروعا صغيرا ومتناهيا الصغر بإجمالي تمويل بلغ 206 ملايين و204 آلاف جنيه، ساهمت في توفير 4368 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما نفذ الجهاز 11 دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال، استفاد منها 275 شابا وفتاة، بهدف تنمية مهاراتهم في إدارة المشروعات وتشجيعهم على خوض تجربة العمل الحر.

وفي مجال دعم تسويق المنتجات، نظم فرع الجهاز معرضين مركزيين ومعرضا دائما للأسر المنتجة ضمن السلاسل التجارية، بمشاركة 28 عارضا، إلى جانب تسجيل 40 فرصة تصديرية لدعم وصول منتجات المشروعات الصغيرة إلى الأسواق الخارجية.

وشملت أنشطة الجهاز كذلك تسجيل 87 خدمة بالجهات الحكومية بقيمة بلغت مليونين و810 آلاف جنيه، وإعداد 266 دراسة جدوى استرشادية لمساعدة الشباب وأصحاب المشروعات في اختيار الأنشطة الاقتصادية المناسبة ودراسة فرص تنفيذها.

وفي إطار الخدمات الاستشارية والمعلوماتية، قدم الفرع خدماته لـ310 عملاء، كما استفاد 271 عميلا من خدمات وحدة الشباك الواحد، والتي شملت استخراج الرخص المؤقتة وشهادات المزايا والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية، بما يساعد أصحاب المشروعات على استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة وتشغيل مشروعاتهم.

وأضاف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالشرقية أن الجهاز نفذ مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، إلى جانب تمويل مشروع جديد من خلال الجمعيات الأهلية بقيمة 800 ألف جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر، واستهداف 40 مستفيدا.

وأكد استمرار فرع جهاز تنمية المشروعات بالشرقية في تقديم مختلف الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأبناء المحافظة، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، بما يعزز فرص العمل ويشجع الشباب على العمل الحر، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة

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