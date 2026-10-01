تحذير من بنك التعمير والإسكان ..تفاصيل

حذر بنك التعمير والإسكان عملاءه من محاولات الاحتيال التي تستهدف سرقة البيانات السرية للبطاقات البنكية، مطالبًا بعدم مشاركة أي معلومات مصرفية حساسة مع أي شخص تحت أي ظرف.

وأكد البنك فى رسالة نصية للعملاء ضرورة عدم الإفصاح عن الأرقام المدونة على ظهر البطاقة البنكية أو رمز التحقق لمرة واحدة OTP، خاصة لأي شخص يدعي تقديم جوائز أو هدايا باسم بنك التعمير والإسكان.

وشدد بنك التعمير والإسكان على أن موظفيه لن يطلبوا من العملاء هذه البيانات السرية مطلقًا، داعيًا إلى توخي الحذر من المكالمات أو الرسائل التي تحاول استدراج العميل للكشف عن معلومات بطاقته أو رموز التحقق الخاصة به.

ويأتي تحذير البنك في إطار تعزيز الوعي المصرفي لدى العملاء ورفع مستوى الحماية من أساليب الاحتيال والهندسة الاجتماعية، التي تعتمد على انتحال صفة جهات موثوقة بهدف الحصول على البيانات المصرفية واستخدامها بصورة غير مشروعة.

ودعا بنك التعمير والإسكان عملاءه، في حالة الاشتباه في أي محاولة احتيال أو الرغبة في الاستفسار، إلى التواصل مباشرة مع البنك عبر مركز الاتصال على الرقم 19995، وعدم الاستجابة لأي جهة غير موثوقة تطلب بيانات سرية مرتبطة بالحسابات أو البطاقات البنكية.