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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنوك التنمية تعتمد منهجيات جديدة لتعزيز حشد التمويل الخاص

بنوك التنمية
بنوك التنمية
أ ش أ

اعتمدت بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية منهجيات مشتركة محدثة وموسعة لقياس مساهمتها في حشد التمويل الخاص لأغراض التنمية، بما يعزز اتساق وشفافية ومصداقية قياس التمويل الموجه إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأوضحت المؤسسات، في بيان مشترك، أن المنهجيات الجديدة اعتمدتها المؤسسات الأعضاء الثلاثون، بهدف توفير صورة أكثر شمولًا لكيفية مساهمتها في توفير التمويل الخاص لأغراض التنمية.

وتتضمن المنهجيات مؤشرين رئيسيين هما «حشد التمويل» (Mobilization)، الذي يقيس التمويل المتاح للمشروعات التي تسهم المؤسسات في تمويلها أو ضمانها أو دعمها، و«توليد التمويل» (Generation)، الذي يقدر التمويل المتاح للمؤسسات لاستخدامه في الأنشطة الإنمائية ودعم أهدافها التنموية.

كما يجري العمل على تطوير منهجية موحدة لمؤشر «التحفيز» (Catalyzation)، لقياس التمويل الخاص الذي يتيحه المستثمرون بفضل أنشطة بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية.

وأكدت المؤسسات أن المنهجيات المحدثة تسهم في تعزيز الابتكار المالي، وتوسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المختلفة، بما في ذلك التوريق والضمانات وأدوات نقل المخاطر والتحوط من مخاطر أسعار الصرف، بما يدعم زيادة التمويل الخاص الموجه لأغراض التنمية.

وتعد هذه المنهجيات أول تحديث للمنهجية المشتركة لتعبئة الموارد منذ عام 2018، وتتضمن قواعد محسنة لإسناد التدفقات المالية، بما يعزز دقة قياس التمويل ويحد من الازدواجية في احتسابه.

بنوك التنمية الأطراف التنمية منهجيات

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