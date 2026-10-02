استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بـ العبور لتحسين حركة المرور

تواصل جهاز تنمية مدينة العبور تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة شبكة الطرق بمختلف مناطق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس تامر جبر، رئيس الجهاز، بمتابعة الأعمال الجارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشملت الأعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بكامل عرض الطريق بمنطقة المستثمر الصغير بالحي الثالث، ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الحركة المرورية بالمناطق السكنية والخدمية.

صيانة الطرق



كما تضمنت الأعمال صيانة الطرق وإعادة الشيء لأصله باستخدام الطبقة الأسفلتية للترنشات بالحيين الأول والثاني، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق، بما يسهم في استعادة كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد جهاز تنمية مدينة العبور استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الطرق، مع تكثيف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وفقًا للأولويات واحتياجات المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى السيولة المرورية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.