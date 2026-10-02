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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة بسبب الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة العامرية بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه للاعتداء بالضرب داخل الكافتيريا محل عمله بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 أغسطس الماضي، تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من القائم على نشر الفيديو وشقيقه، أحدهما مصاب بسحجات باليد، اتهما خلاله شخصين بالتعدي عليهما بالسب والضرب، والتسبب في إصابة أحدهما، على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بالجيرة.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهما، واللذين ظهرا في مقطع الفيديو، وتبين أن أحدهما عاطل والآخر سائق، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الاعتداء جاء على خلفية الخلافات القائمة بينهم بسبب الجيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على المتهمين الجهات الأمنية وزارة الداخلية اعتداء ضرب

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