قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الجدار الفولاذي» .. وزير الخزانة الأمريكي يكشف تفاصيل الحملة ضد إيران وعزلها اقتصاديًا
عبد الله عمر: مواجهة جنوب أفريقيا «اختبار حقيقي جديد» لـ حسام حسن
خبير تربوي: الرياضيات تُنمّي التفكير المنطقي والناقد ولا يمكن الحكم على المنهج من أسبوع واحد
لمناقشة أوضاع المنتخب.. اجتماع رباعي بين أبوريدة والدرندلي وحسام وإبراهيم حسن عقب مواجهة جنوب إفريقيا
«أكسيوس»: أمريكا طردت دبلوماسييْن إيرانييْن بعد تجاهلهما أمر مغادرة أراضيها
لو عايز تثقف نفسك دينيًا.. كتب شرعية تنصح بها دار الإفتاء تنفع كل مسلم
أحد القائمين على «متصدقش» : تدوينات عبدالله قدري تكشف انتماءه للإخوان الإرهابية
إبراهيم فايق: كل ضيوف البرنامج مسئولون عن تصريحاتهم .. وحق الرد مكفول
وزير الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم تيجراي «باطلة».. ولن نُستدرج للتدخل في أزمتها الداخلية
«عبدالعاطي»: وحدة الدول العربية والأفريقية والحفاظ على الحدود المصرية «خطوط حمراء»
نائب رئيس اتحاد الكرة: كان يجب توضيح موقفنا من تصريحات حسام حسن عن «الشناوي»
إبراهيم فايق: إحنا في ضهر منتخب مصر.. والانتقاد طبيعي وقت الحاجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026

برج الثور
برج الثور

يبدو أن مولود الثور أمام يوم مناسب لإعادة ترتيب بعض أولوياته والتخلص من التفاصيل التي تستنزف وقته دون فائدة حقيقية. قد تشعر برغبة في إنهاء أكثر من أمر دفعة واحدة، لكن الأفضل أن تمنح كل مهمة قدرها من التركيز حتى لا تتشتت بين مسؤوليات متعددة. الهدوء والثبات سيكونان عاملين مهمين في طريقة تعاملك مع أحداث اليوم.

برج الثور اليوم على الصعيد المهني

قد تجد نفسك أمام مهمة تحتاج إلى قدر كبير من الدقة، وربما يكون إنجازها مرتبطًا بقدرتك على تنظيم الوقت بشكل جيد. لا تتردد في إعادة النظر في بعض الخطوات إذا اكتشفت أنها لا تسير بالطريقة التي خططت لها، فالتعديل في الوقت المناسب أفضل من الاستمرار في مسار غير مناسب. كما أن التعاون مع شخص لديه خبرة قد يوفر عليك الكثير من الجهد.

برج الثور اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، تحتاج العلاقة إلى مساحة من الهدوء والتفاهم، خاصة إذا كانت هناك تفاصيل صغيرة تسببت في توتر بينك وبين الشريك. حاول ألا تتمسك برأيك لمجرد إثبات وجهة نظرك، واستمع لما يقوله الطرف الآخر بقدر اهتمامك بالتعبير عن مشاعرك. أما إذا كنت غير مرتبط، فقد تكتشف أن شخصًا تعرفه منذ فترة يحمل اهتمامًا أكبر مما كنت تتوقع.

برج الثور اليوم على الصعيد المالي

اليوم مناسب لمراجعة طريقة إنفاقك ووضع أولويات واضحة للفترة المقبلة. قد تظهر بعض المصروفات غير المخطط لها، لذلك من الأفضل الاحتفاظ بجزء من المال للطوارئ وعدم اتخاذ قرارات شراء كبيرة لمجرد الرغبة في التغيير. التنظيم المالي الآن يمنحك شعورًا أكبر بالاطمئنان خلال الأيام القادمة.

برج الثور اليوم على الصعيد الصحي

انتبه إلى إشارات جسمك ولا تؤجل الراحة إذا شعرت بالإرهاق. قد يفيدك الابتعاد قليلًا عن الضغوط وقضاء بعض الوقت في نشاط بسيط يساعدك على استعادة نشاطك. كذلك احرص على تناول الطعام في مواعيد منتظمة والنوم بشكل كافٍ بدل الاعتماد على الراحة المتقطعة.

نصيحة اليوم لمولود برج الثور

رتّب أولوياتك بهدوء، ولا تسمح للأمور الصغيرة بأن تسرق تركيزك عن الأهداف التي تستحق اهتمامك.

مولود الثور الثور برج الثور اليوم الثور اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وول ستريت جورنال تكشف مفاجأة بشأن طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة إسقاط طائرة متجهة إلى إسرائيل

حاول إسقاط طائرة.. وسائل إعلام أمريكية تكشف مفاجأة عن طيار فلاي دبي

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

ترشيحاتنا

أطعمة زيادة التركيز

عشان ابنك ينجح.. إليك أفضل الأطعمة لزيادة التركيز والطاقة أثناء الدراسة

الصداع

تحذير .. 10 أسباب للصداع النصفي| تعرف عليها

بوسي

بوسي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور ..شاهد

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد