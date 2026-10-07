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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة الطاقة الدولية: الدول الأعضاء تعرب عن دعمها لتسريع وتيرة طرح مخزونات النفط

وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية
أ ش أ

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن حكومات الدول الأعضاء أبدت خلال اجتماعها اليوم دعمها لتسريع عمليات السحب من مخزونات النفط التي جرى الإعلان عنها ضمن الإجراء الجماعي في مارس 2026، بهدف استكمال عمليات الطرح في أقرب وقت ممكن، مع إعطاء الأولوية لمخزونات الديزل في ضوء الضغوط الحالية التي تشهدها أسواقه.

وناقشت وكالة الطاقة الدولية والاتحاد الأوروبي اليوم /الأربعاء/ طرح مخزونات النفط والديزل الذي اقترح الأسبوع الماضي، حيث توقع الدبلوماسيون والمحللون أن يشمل ذلك الكميات التي تم التعهد بها في مارس.

وأوضحت الوكالة أنه جرى حتى الآن طرح نحو 325 مليون برميل من النفط ضمن الإجراء الجماعي، فيما من شأن طرح كامل الكميات التي تعهدت الدول بإتاحتها ولم تُطرح بعد أن يضيف نحو 100 مليون برميل إلى الأسواق.

وأضافت أن حكومات الدول الأعضاء لا تزال تمتلك كميات كبيرة من مخزونات النفط الطارئة المعلنة، تقدر بنحو 1.1 مليار برميل، من بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، مؤكدة استعدادها لطرح مزيد من هذه المخزونات في الأسواق إذا اقتضت الحاجة.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الدول الأعضاء ستواصل تقييم تطورات أسواق الطاقة، على أن تبحث الوضع مجددًا خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الوكالة، المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء عمليات السحب مخزونات النفط

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