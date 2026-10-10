تموين الإسماعيلية يكثف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملاتها الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لمتابعة الحالة التموينية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات الغاز بالكميات اللازمة، وضمان انتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملات شملت المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق إدارات التموين بالتل الكبير والقنطرة غرب ومركز ومدينة الإسماعيلية، إلى جانب باقي المراكز والمدن؛ للتأكد من توافر أرصدة كافية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وانتظام عمليات التوزيع للمواطنين، وعدم وجود تكدسات أو اختناقات في صرف المنتجات البترولية.

وأسفرت حملات المرور عن، تحرير مخالفة لإحدى محطات الوقود لتوقفها عن العمل دون إذن رسمي.

وتضمنت المتابعة المرور على المستودعات التي تسلمت حصصها من أسطوانات البوتاجاز، والإشراف على عمليات التوزيع، مع استمرار متابعة باقي المستودعات فور وصول حصصها، إلى جانب المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية وانتظام العمل بها وتوافر أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها على المواطنين بالأسعار المقررة.

وأكدت المتابعة الميدانية استقرار الحالة التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، وتوافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وعدم وجود زحام أو اختناقات في تداول الوقود، مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.