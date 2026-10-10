قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنوك الآن
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
لماذا تتسارع ضربات القلب فجأة؟.. أسباب غير متوقعة
عضو اتحاد المننتجين: صناعة الدواجن تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق
مدرب حراس القلعة البيضاء: مهدي سليمان الأفضل للزمالك.. والأهم الفوز بالقمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسماعيلية يكثف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملاتها الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لمتابعة الحالة التموينية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات الغاز بالكميات اللازمة، وضمان انتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملات شملت المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق إدارات التموين بالتل الكبير والقنطرة غرب ومركز ومدينة الإسماعيلية، إلى جانب باقي المراكز والمدن؛ للتأكد من توافر أرصدة كافية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وانتظام عمليات التوزيع للمواطنين، وعدم وجود تكدسات أو اختناقات في صرف المنتجات البترولية.

وأسفرت حملات المرور عن، تحرير مخالفة لإحدى محطات الوقود لتوقفها عن العمل دون إذن رسمي.

وتضمنت المتابعة المرور على المستودعات التي تسلمت حصصها من أسطوانات البوتاجاز، والإشراف على عمليات التوزيع، مع استمرار متابعة باقي المستودعات فور وصول حصصها، إلى جانب المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية وانتظام العمل بها وتوافر أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها على المواطنين بالأسعار المقررة.

وأكدت المتابعة الميدانية استقرار الحالة التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، وتوافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وعدم وجود زحام أو اختناقات في تداول الوقود، مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

صحة العظام

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

ترشيحاتنا

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

استدعاء فولكس فاجن ID.4

فولكس فاجن تستدعي 22 ألف سيارة ID.4 وتحذر مالكيها من تجاوز شحن 80%

هيونداي أيونيك 7

هيونداي تخطط لإطلاق سيارتي «أيونيك 4 و7» لتعزيز عائلتها الكهربائية

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

المزيد