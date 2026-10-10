مساعد الرئيس الروسي: قواتنا المسلحة تسيطر سيطرة كاملة وتتقدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن القوات المسلحة الروسية تُمسك بزمام المبادرة بالكامل وتواصل التقدم في محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، عن أوشاكوف قوله للصحفيين، عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة: "أوضح فلاديمير بوتين، بجلاء، أن موقفنا من أهداف العملية العسكرية الخاصة ومهامها لم يتغير، وكذلك استعدادنا للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية من أجل تحقيق سلام طويل الأمد ومستدام".

وأوضح أوشاكوف، أن جانبًا كبيرًا من المحادثة خُصص لبحث آفاق تسوية الصراع في أوكرانيا.

وتابع: "جرى التأكيد على أن محاولات كييف وقف تقدم القوات الروسية على طول خط التماس من خلال شن ضربات في عمق أراضينا لا أفق لها".

وأردف: "تُمسك قواتنا المسلحة بزمام المبادرة بالكامل وتتقدم بثبات إلى الأمام".

وقال أوشاكوف: "حظيت آفاق تسوية الصراع في أوكرانيا باهتمام كبير بطبيعة الحال، وأطلع فلاديمير بوتين، بالتفصيل على الإجراءات، التي نتخذها ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف، الذي راهن على التصعيد وإطالة أمد الصراع بكل السبل".

وقال أوشاكوف، تعليقًا على الاتصال الذي جرى بين الرئيسين: "شدد (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) على أننا نقدّر الاهتمام، الذي يوليه الرئيس الأمريكي وفريقه للحوار مع روسيا، رغم انشغالهم بالشؤون الداخلية الأمريكية وبقضايا الشرق الأوسط".

وأضاف: "لم يرغب أي منهما في إنهاء المكالمة أولًا. وبالنظر إلى ذلك، آمل ألا يغضب مني الرئيس الأمريكي إذا نقلت كلماته حرفيًا، إذ قال إنه مستعد لمواصلة التواصل مع فلاديمير بوتين، اليوم ومساء اليوم، وخلال الليل، وفي اليوم التالي".

وكان الكرملين، أعلن في وقت سابق من يوم أمس، عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.