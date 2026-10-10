كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استقرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على الدفع بمصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى خلال مواجهة الزمالك المرتقبة، المقرر إقامتها غدًا، الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عموتة يستقر على مصطفى شوبير لحراسة المرمى أمام الزمالك

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني حسم اختياره لمصطفى شوبير في مباراة القمة، بعد المفاضلة بين الخيارات المتاحة، في ظل أهمية المواجهة التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأشار المصدر إلى أن عموتة يولي اهتمامًا كبيرًا بتجهيز حارس المرمى نفسيًا وفنيًا، خاصة أنه شارك بشكل أساسي مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي في حين كان محمد الشناوي مصاباً، نظرًا لحساسية مباريات القمة، التي تتطلب تركيزًا عاليًا وقدرة على التعامل مع الضغط الجماهيري والهجمات الخطيرة للمنافس.

ويواصل الأهلي استعداداته الأخيرة للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك، وسط حالة من التركيز داخل الفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز العناصر الأكثر جاهزية لخوض اللقاء، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

ويأمل الأهلي في حسم القمة لصالحه، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.