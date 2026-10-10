محافظ الوادي الجديد لـ أ ش أ: دعم الاستثمار يرتكز على التوسع في الصناعات التحويلية وتوفير فرص العمل

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم للاستثمارات الزراعية والصناعية، مع التركيز على إقامة صناعات تحويلية تستفيد من الإنتاج الزراعي، وتعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وقالت محافظ الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "أ ش أ " اليوم إن وضع حجر الأساس لمجمع صناعات التمور بمنطقة واحة الشوربجي يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول النخيل، والانتقال من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع، من خلال إقامة مصانع تخدم إنتاج التمور ومراحل تجهيزها وتصنيعها.

وأضافت حنان مجدي، أن المشروع لا يقتصر على توفير فسائل النخيل ودعم الاستثمار الزراعي، بل يمتد إلى إقامة صناعات تحويلية مرتبطة بالإنتاج، بما يتيح فرص عمل إضافية، ويسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب المستثمرين، وتقديم الدعم الإداري وتيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات، مؤكدة أن دعم الاستثمار يمثل أولوية، شريطة أن يتكامل مع إقامة صناعات توفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وأشارت مجدي إلى أن الزيارة تضمنت كذلك إعلان محمية كهف الجارة محمية طبيعية، بما يدعم التنوع البيئي بالمحافظة، التي تضم أربع محميات طبيعية، ويسهم في الحفاظ على مواردها الطبيعية.

ولفتت إلى أن الجولة تشمل متابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمراكز المحافظة، من بينها مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، ودخول خدمات الصرف الصحي إلى عدد من المناطق بمركز الفرافرة، إلى جانب مشروعات أخرى بمركزي الداخلة والخارجة.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تواصل جهودها لتهيئة البنية الأساسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يدعم خطط التعمير والتنمية، ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد الزراعية والطبيعية التي تتمتع بها.