إسرائيل تهاجم الرئيس التركي وتهدد باغتيال خليل الحية

شن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاحد، هجوم حاد على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهماً إياه بدعم حركة حماس وتنظيم الإخوان في مواجهة إسرائيل.

ووجه كاتس تهديدات مباشرة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خليل الحية، مشيراً إلى استهداف إسرائيل لقيادات سابقة في الحركة، مؤكداً أن الحية سيكون ضمن قائمة الاستهداف القادمة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر السياسي والعسكري بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب التراشق الدبلوماسي المستمر بين المسؤولين الإسرائيليين والأتراك حول الملف الفلسطيني وإدارة الأحداث في المنطقة.