طريقة عمل بصل محشي في الفرن.. خطوة بخطوة

قدمت الشيف غادة التلي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بصل محشي في الفرن فهو من الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير بصل محشي



● ٢ كيلو بصل مسلوق

● ٢ بصلة مفرومة ناعمة

● ٣ قطع طماطم (عصير)

● ٣/٤ كوب بقدونس مفروم ناعم

● ٣/٤ كوب كزبرة مفرومة ناعم

● ١/٢ كوب شبت

● ١/٢ كوب نعناع

● ٣ أكواب أرز

● ٤ ملاعق كبيرة صلصة طماطم

● ٤ فصوص ثوم شرائح

● مكعب مرق

● ١/٢ كوب زيت

● ملح

● فلفل

● ملعقة صغيرة بهار

للصوص:

● ماء ساخن

● صلصة طماطم

● مكعب مرق

● ملح

● زيت



للوجه:

● رمان

● أوراق بقدونس





طريقة تحضير بصل محشي في الفرن

يخلط البصل المفروم والبقدونس والكزبرة والشبت والنعناع والأرز والصلصة والطماطم والزيت والملح والفلفل والبهارات وعصير الطماطم.

تحشى أوراق البصل بهذا الخليط.

يرص في بايركس.

تخلط مقادير الصوص وتضاف لمحشي البصل.

يطهى في الفرن.

يزين بالبقدونس والرمان ويقدم ساخنا.