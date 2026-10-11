خضع محمد شحاتة ومحمد إسماعيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة الأهلي التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب القمة



وأخطرت لجنة الكشف عن المنشطات، والتي تواجدت في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، الجهاز الإداري للأبيض باختيار محمد إسماعيل ومحمد شحاتة للخضوع لكشف المنشطات عقب نهاية المباراة.

وانتهت المباراة بهدفين دون رد أحرزهما محمد هاني ومنصف بقرار، في المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك مساء اليوم باستاد القاهره ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وافتتح المارد الأحمر التسجيل في شباك الفارس الأبيض عن طريق محمد هاني في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع المهاجم الجزائري منصف بقرار في تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.