تامر عبد الحميد: مشاكل الزمالك قادرة على هدم أي فريق.. وكنا نستحق التعادل أمام الأهلي

أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم نادي الزمالك السابق، أن المشاكل التي يمر بها الفريق الأبيض قادرة على هدم أي فريق مهما كانت إمكانياته، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة على أي بطولة والفوز بها.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك اعتاد خلال الفترة الأخيرة على التعامل مع العديد من الأزمات والمشاكل، مؤكدًا أن لاعبي الفريق معذورون في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها النادي.

وأشاد نجم الزمالك السابق بمعتمد جمال، المدير الفني للفريق، قائلًا إن «كتر خيره» في ظل ضعف قائمة الفريق والإمكانيات المتاحة أمامه، مشددًا على صعوبة مهمته في ظل الظروف الحالية.

وأشار دونجا إلى أن مستوى الزمالك تطور بشكل واضح خلال الشوط الثاني أمام الأهلي، مؤكدًا أن الفريق الأبيض قدم أداءً أفضل بعد الاستراحة وكان قادرًا على العودة في النتيجة.

واختتم تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك كان يستحق الخروج بنتيجة التعادل أمام الأهلي، رغم خسارته في النهاية، بعدما تحسن أداء الفريق خلال النصف الثاني من المباراة.