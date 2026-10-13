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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الرحلات إلى قفص الاتهام.. المشدد 3 سنوات لمندوب سفاري بتهمة الاتجار في الحشيش بدهب

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة مندوب رحلات سفاري، يبلغ من العمر 28 عامًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة دهب، بعد ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الحشيش، إلى جانب عدم حمل بطاقة تحقيق الشخصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود تفاصيل القضية إلى 21 مايو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة دهب، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، مستغلًا عمله مندوب رحلات سفاري، وذلك بمنطقة أرض الجمعية.

وكشفت التحريات صحة المعلومات، وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة لضبط المتهم وتفتيشه، وما قد يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو داخل محل إقامته المؤقت بمنطقة أرض الجمعية بمدينة دهب.

وبعد ورود معلومات بشأن استعداد المتهم لتسليم كمية من المواد المخدرة بالقرب من محل إقامته، تمكنت إحدى القوات من ضبطه أثناء انتظاره أحد عملائه.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على حقيبة جلدية بداخلها 10 قطع كبيرة من مخدر الحشيش، و6 لفافات تحتوي على نبات الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مبلغ  1840 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، ونبات الحشيش بقصد التعاطي، واستخدام الهاتف المحمول في التواصل مع العملاء، وذكر أن المبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 871 لسنة 2026 جنح دهب، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر محمد تامر، وكيل النائب العام بنيابات نويبع، حبسه احتياطيًا، مع إرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها.

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 719 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء محكمة مخدرات دهب مندوب

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