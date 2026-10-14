مصر ضمن أكبر 10 دول في محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC بنهاية يونيو 2026

حلت مصر في المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أكبر الدول في محفظةاستثمارات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، بقيمة بلغت 2.675 ملياردولار، تمثل 2.6% من إجمالي المحفظة العالمية للمؤسسة، خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو2026.

ويعكس هذا الترتيب استمرار حضور مصر كواحدة من أبرز الأسواق المستفيدة من استثمارات مؤسسةالتمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن جهود دعم القطاع الخاص وتعزيزالتنمية المستدامة.

ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي لعام 2026، جاءت مصر بعد الهندوالبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا وتشيلي، متقدمة على فيتنام والصين ورومانيا في قائمة العشرالأوائل.

ويشمل حساب التعرض للمحفظة مجموع الالتزامات المتعلقة باستثمارات الديون، والقيمة السوقيةالعادلة لاستثمارات الأسهم، إضافة إلى إجمالي الالتزامات غير المصروفة في الأسهم، مع استثناء حصصالمشاريع الإقليمية والعالمية.