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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرسى علم تسلّم 4 عقود تقنين وضع اليد بقرية الشيخ الشاذلي.. تحركات لإنهاء ملفات المواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

سلّم اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، 4 عقود لتقنين وضع اليد للمواطنين بقرية الشيخ الشاذلي، بمقر الوحدة المحلية للمدينة، في إطار جهود استكمال ملفات التقنين وتوفيق الأوضاع وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وتأتي الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تسريع إجراءات تقنين أوضاع المواطنين، وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

تيسير الإجراءات للمواطنين

وأكد رئيس مدينة مرسى علم استمرار الوحدة المحلية في متابعة ملفات تقنين وضع اليد، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الذين استوفوا الاشتراطات القانونية، بما يسهم في إنهاء الملفات المستوفاة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأشار الدميني إلى أن تسليم العقود يأتي ضمن جهود الوحدة المحلية لمتابعة ملفات التقنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظة البحر الأحمر، وتحقيقًا للصالح العام، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.

الغردقة مرسى علم محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغرقة

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