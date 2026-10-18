عروض أكروبات وفقرات استعراضية في احتفالية نصر أكتوبر بتعليم الإسكندرية

شهدت مدرسة طه حسين الثانوية بالإسكندرية احتفالية وطنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تضمنت عروض أكروبات وفقرات فنية واستعراضية قدمتها الطالبات، جسّدن خلالها بطولات الجيش المصري وملحمة استعادة الأرض والكرامة الوطنية.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال، بما تحمله من قيم التضحية والإصرار والعزيمة، مشددًا على دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الدسوقي أحمد، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر يتجاوز استعادة أحداث التاريخ إلى ترسيخ دروس البطولة والإرادة والتخطيط والعمل الجماعي لدى الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أهمية تنظيم الندوات التوعوية والمحاضرات التثقيفية لتعريف الشباب بتضحيات القوات المسلحة المصرية وبطولاتها، لافتًا إلى أن حرب أكتوبر تمثل علامة فارقة في التاريخ المصري، ونموذجًا يُحتذى به في استعادة الحقوق وصون مقدرات الوطن.

واختُتمت الاحتفالية وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، عكست حرص المدرسة على توظيف الأنشطة الفنية والاستعراضية في غرس القيم الوطنية وتعريف الطلاب بتاريخ وطنهم، بما يؤكد دور المدرسة في بناء الوعي وإعداد أجيال تعتز بهويتها المصرية وتؤمن بقيمة العلم والعمل والانتماء.