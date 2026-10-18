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معهد علوم البحار يبحث التعاون مع الفلبين في الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معهد علوم البحار يبحث التعاون مع الفلبين في الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية

رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار
رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار
أ ش أ

بحثت رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد “الدكتورة عبير أحمد منير”، مع سفيرة الفلبين لدى مصر “شارمين روينا سي أفيكيوفيل”، سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، خاصة في مجالات الاستزراع السمكي، وحماية البيئة البحرية، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والاقتصاد الأزرق.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر الإدارة المركزية للمعهد بالقاهرة، آليات إقامة شراكات مع المؤسسات البحثية الفلبينية، تمهيدا لإبرام بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الزيارات والخبرات الفنية، والاستفادة من الإمكانات المعملية والبحثية لدى الجانبين.

كما بحث الجانبان التعاون في دراسة النظم البيئية البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتطوير تقنيات الاستزراع السمكي، إلى جانب تشجيع نشر الأبحاث والدراسات المشتركة في الدوريات العلمية المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات العلمية والتكنولوجية بين البلدين.

وأكدت الدكتورة عبير أحمد منير أهمية دور المعهد في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية والمصايد والموارد المائية، ودعم إدارتها بصورة مستدامة، وتوفير الأسس العلمية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية.

وفي ختام اللقاء، أهدت سفيرة الفلبين، رئيسة المعهد مجموعة من الإصدارات المتخصصة، إلى جانب لوحة توثق تاريخ الصيد في الفلبين منذ القرن الثامن عشر، في إطار تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.

رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار الدكتورة عبير أحمد منير سفيرة الفلبين

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