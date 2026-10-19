صناعة الجلود تستعين بخبرات إيطالية لتطوير تصميم الأحذية والمصنوعات

نظمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بالتعاون مع المركز التجاري الإيطالي، دورة تدريبية متخصصة في تصميم الأحذية والمصنوعات الجلدية، بمشاركة خبير إيطالي، بهدف تنمية مهارات الكوادر الفنية بالقطاع وتعريفهم بأحدث البرامج والتقنيات المستخدمة في التصميم، بما يسهم في مواكبة اتجاهات الموضة العالمية وتطوير جودة المنتجات المصرية.

وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة، إن التدريب والتأهيل الفني يمثلان ركيزة أساسية لتطوير صناعة الجلود المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات التصميم والإنتاج، وما تفرضه من ضرورة مواصلة تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم الفنية.

وأضاف أن الغرفة تحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة لأعضائها، والاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرات المصانع على الابتكار وتطوير تصميمات منتجاتها، وتحسين جودتها، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية وزيادة الإنتاجية.

وأوضح السمالوطي أن التعاون مع المركز التجاري الإيطالي يأتي في إطار استراتيجية الغرفة للاستفادة من الخبرات الإيطالية المتميزة في مجال تصميم الأحذية والمصنوعات الجلدية، ونقل أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى الكوادر العاملة بالصناعة المصرية.

وأكد أهمية الاستفادة العملية من مخرجات الدورة التدريبية وتطبيق المهارات المكتسبة داخل المصانع، بما يسهم في تطوير المنتجات الجلدية المصرية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية، ورفع تنافسيتها في مواجهة المنتجات العالمية.