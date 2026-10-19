سحب عينات من الكشري.. القصة الكاملة للاشتباه في تسمم 24 حالة ببورسعيد

شهدت المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد تحركًا رقابيًا عاجلًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين، وذلك على خلفية الاشتباه في 24 حالة تسمم غذائي عقب تناول وجبة كشري مُعدة داخل مطبخ بأحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية.

الاشتباه في 24 حالة تسمم غذائي عقب تناول وجبة كشري

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبناءً على قرار النيابة العامة

سحب عينات من الكشري ومشتملاته والزيت المستخدم في التجهيز.. والتحفظ على منتجات غذائية

وتم تشكيل لجنة مشتركة للمرور على المطبخ محل الواقعة، برئاسة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعضوية الأستاذ أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، والدكتور محمد هادي، طبيب بيطري بالهيئة، والمهندسة مريم أشرف، مفتش الأغذية بالهيئة، إلى جانب الأستاذ محمد حلمي، وكيل وزارة التموين ببورسعيد.

وأسفرت الإجراءات الرقابية عن اتخاذ عدد من التدابير، شملت:

▪️ سحب عينات للفحص المعملي: سحب عينة من وجبة الكشري بمشتملاتها، إلى جانب عينات من الدقة وزيت الطعام المستخدم في التجهيز، لإرسالها إلى المعامل المختصة وتحليلها.

▪️ التحفظ على منتجات غذائية: التحفظ على بعض المنتجات الغذائية لعدم وجود فواتير توضح مصدرها.

▪️ إيقاف تشغيل المطبخ: وقف التشغيل بشكل فوري لحين صدور نتائج التحاليل المعملية واستيفاء اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية الدورية والمكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، وفي إطار الحرص على ضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الالتزام بالضوابط الصحية المنظمة لتداول وإعداد الأغذية

كما جرى التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالضوابط الصحية المنظمة لتداول وإعداد الأغذية، والتأكد من سلامة المنتجات ومصادرها، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.