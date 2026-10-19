وزير النفط العراقي: معدل التصدير خلال الشهر الحالي ارتفع إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، إن معدل التصدير خلال الشهر الحالي ارتفع إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا عبر 3 منافذ من بينها مضيق هرمز.

وأوضح خضير - في تصريح اليوم / الاثنين / نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن معدل تصدير العراق في الشهر الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا عبر منافذ مضيق هرمز وميناء جيهان التركي وعبر الحوضيات عن طريق سوريا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية إضافة إلى السوق الأمريكية.

وأضاف خضير أنه رغم ظروف الحرب في مضيق هرمز، استطاعت الوزارة، عبر شركة "سومو"، تصدير معدل 3 ملايين برميل للشهر التاسع، إلا أن معدل التصدير ارتفع منذ بداية الشهر الحالي وحتى اليوم لأكثر من 3 ملايين و400 ألف يوميًا.

وأشار خضير إلى أن الوزارة تعمل من أجل زيادة الطاقات التصديرية وبما يوفر العوائد المالية للدولة، موضحا أن الهدف من زيادة الطاقات التصديرية من أجل تمكين الحكومة من أداء مهامها وتوفير المبالغ المطلوبة لمختلف المصاريف بالدولة.