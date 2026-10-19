قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي بشأن دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب شهير
مسؤول بنقابة الإعلاميين: منتدى مصر 2026 انطلاقة تعكس مكانة الدولة ورؤيتها للمستقبل
القبض على المتهم بالتعدي على شخص بالضرب في الغربية
رويترز: قطر تخطط لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان وإبرام اتفاق لتوريد الغاز لمدة 20 عامًا
القبض على عروسين تعديا على عاملات بصالون تجميل بمدينة نصر
أخبار التكنولوجيا.. كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟ وخبراء الأمن السيبراني يفجرون مفاجأة هل يكفي رقم هاتفك فقط لاختراق جهازك؟
منتدى مصر 2026| وزير الرياضة: نبني ثقة بين اللاعب واللعبة التي يحبها
تلميذ يكتب مضاد طليقا "متجوزة".. ومدرس العربي يرد ساخرا: هاتلي حباية الضغط
لويس إنريكي: أحب مشاهدة برشلونة وأسلوب لعبنا يشبه الإسباني الفريق
أرقام مبشرة للأهلي مع عموتة.. 7 انتصارات دون هزيمة وزيزو يتربع على عرش الهدافين| تقارير
أمير عزمي يعلق على أزمة ناصر منسي: معتمد جمال مش هيلاعبك بعد اللي عملته
ضيوف في التوقيت الخاطيء.. مشاهد لسياح يتناولون القهوة ويتنزهون وسط النيران واشتباكات باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسودة للاتحاد الأوروبي تفرض ضوابط جديدة على نقل مخاطر القروض بين البنوك وشركات التأمين

مسودة للاتحاد الأوروبي
مسودة للاتحاد الأوروبي
أ ش أ

 اقترح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط تنظيمية جديدة على التحويلات السريعة النمو لمخاطر التأمين مع التركيز على المعاملات المعروفة باسم "نقل المخاطر الجوهرية" (SRTs) وآليات الحماية الألمانية والائتمانية غير الممولة التي تستخدمها البنوك لتخفيف أعباء رأس المال.
تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة تشريعية أوسع تهدف إلى تسهيل التوريق والتمويل في التكتل الأوروبي لدعم الاقتصاد الحقيقي، بالتوازي مع منع تراكم المخاطر النظامية بين قطاعي المصارف والتأمين.
ويشترط تمتّع شركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة بمستويات عالية من الملاءة المالية والمرونة للحصول على معاملات تفضيلية لرأس مال البنوك.
يذكر أن ربط أرقام الحد الأدنى لرأس المال الذي يتوجب على البنوك الاحتفاظ به لتغطية الخسائر غير المتوقعة في الشرائح الممتازة بنوعية الحماية الائتمانية ومدى صمودها.
وتم تكليف الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA) والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB)بمراقبة مخاطر التركز والآثار العابرة للقطاع المالي.
وشهدت مشاركة شركات التأمين في صفقات نقل المخاطر تسارعاً كبيراً للاستفادة من العوائد المرتفعة مقابل تحمل الشرائح الأولى من خسائر محافظ القروض البنكية.
ووفقاً لتقديرات الرابطة الدولية لمديري المحافظ الائتمانية (IACPM)، يتوقع مستثمرو التأمين زيادة مشاركتهم في هذه الصفقات مما دفع المشرعين الأوروبيين للتحرك سريعا لضمان استقرار النظام المالي.

الاتحاد الأوروبي التحويلات نمو لمخاطر التركيز على المعاملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

أرشيفية

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: منتدى مصر 2026 فرصة لتحويل الاستثمارات إلى فرص عمل

المهندس محمد مصطفى كشر

برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن الوعي خط الدفاع الأول عن مصر

منتدى مصر 2026

برلماني: منتدى مصر 2026 يفتح آفاقًا جديدة للتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات العقارية

بالصور

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة.. وطرق علاجها نهائيا

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد